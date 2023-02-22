КПРФ наметила съезд по выдвижению кандидата в президенты России

Александр Ющенко заявил, что КПРФ на съезде в декабре определит кандидата в президенты РФ

КПРФ в декабре наметила проведение съезда по выдвижению кандидата в президенты России. Об этом заявил изданию «Подъем» пресс-секретарь партии Александр Ющенко.

Он пояснил, что у коммунистов состоялись заседания пленума, а также проходил штаб по выборам. Ющенко уточнил, что КПРФ выдвигает своих кандидатов на выборах, которые проводятся в единый день голосования.

«На декабрь намечен съезд по выдвижению кандидата в президенты. Мы действуем, исходя из своего видения и своей политической программы», — сказал пресс-секретарь.

Накануне лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов рассказал, что предложит партии не выдвигать кандидата для участия в президентских выборах 2024 года.

Действующий президент России Владимир Путин пока не делился планах об участии в выборах. Эту информацию подтверждали в Кремле.

Следующие выборы президента России должны пройти в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.