Лидер «Справедливой России» предложит партии не выдвигать кандидата в президенты

Глава «Справедливой России» Миронов предложит партии не выдвигать кандидата в президенты

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложит партии не выдвигать кандидата для участия в президентских выборах 2024 года. Слова политика приводит РИА Новости.

Согласно заявлению главы политического объединения, на грядущих президентских выборах партия поддержит действующего лидера Владимира Путина.

«На съезде мы заранее выскажем позицию о нашем участии в президентской кампании. Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидатов от нашей партии и поддержать (...) Путина», — заявил политик.

В то же время Владимир Путин пока не заявлял о намерениях участвовать в выборах президента России. Это подтверждал и пресс-секретарь действующего российского лидера Дмитрий Песков.

Президент, в свою очередь, отмечал, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России. 10 марта 2020 года депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения президентских сроков Путина после принятия поправок к Конституции. Поправки были приняты, ограничения — сняты. В июне 2020 года в одном из интервью президент не исключил возможность того, что будет баллотироваться на новый срок в 2024 году.