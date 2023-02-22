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02:52, 22 февраля 2023Мир

В Венгрии отреагировали на слова обматерившего Орбана главы МИД Словакии

Госсекретарь МИД Венгрии Менцер назвал провокатором обматерившего Орбана министра Качера

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер отреагировал на слова исполняющего обязанности министра иностранных дел Словакии Растислава Качера, обматерившего венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает издание PestiSracok.

Менцер назвал Качера провокатором, и отметил, что «к нему следует относиться соответственно». По его словам, ведомство согласно с недавним заявлением председателя парламентского комитета по иностранным делам Жолта Немета относительно словацкого министра. «Мы не поддадимся на провокацию», — заключил госсекретарь.

Ранее Растислав Качер обругал матом Виктора Орбана на русском языке, раскритиковав его за «антиукраинскую позицию». По его словам, Европейский союз един в помощи Киеву, однако Венгрия держится в стороне.

До этого Орбан заявил, что в НАТО и Европейском союзе все выступают за продолжение вооруженного конфликта на Украине, кроме Будапешта. Он заверил, что Венгрия не допустит, чтобы ее втянули в конфликт, хотя заметил, что сделать это будет нелегко.

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Марина Совина
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