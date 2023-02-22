В Венгрии отреагировали на слова обматерившего Орбана главы МИД Словакии

Госсекретарь МИД Венгрии Менцер назвал провокатором обматерившего Орбана министра Качера

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер отреагировал на слова исполняющего обязанности министра иностранных дел Словакии Растислава Качера, обматерившего венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает издание PestiSracok.

Менцер назвал Качера провокатором, и отметил, что «к нему следует относиться соответственно». По его словам, ведомство согласно с недавним заявлением председателя парламентского комитета по иностранным делам Жолта Немета относительно словацкого министра. «Мы не поддадимся на провокацию», — заключил госсекретарь.

Ранее Растислав Качер обругал матом Виктора Орбана на русском языке, раскритиковав его за «антиукраинскую позицию». По его словам, Европейский союз един в помощи Киеву, однако Венгрия держится в стороне.

До этого Орбан заявил, что в НАТО и Европейском союзе все выступают за продолжение вооруженного конфликта на Украине, кроме Будапешта. Он заверил, что Венгрия не допустит, чтобы ее втянули в конфликт, хотя заметил, что сделать это будет нелегко.