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20:32, 22 февраля 2023Интернет и СМИ

Во Франции объяснили успех России в обходе международных санкций

Журналист Le Figaro Барлюэ объяснил успех России в обходе санкций находчивостью

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Во Франции объяснили успех России в обходе международных санкций находчивостью. Такое мнение высказал журналист издания Le Figaro Ален Барлюэ, посетивший Крым и Санкт-Петербург в попытках отыскать бреши в российской экономике.

«Внутреннее производство и новые поставщики из азиатских стран не позволяют введенным западными государствами санкциям спровоцировать в России дефицит продуктов потребления или комплектующих для промышленности. Но некоторые товары приходится искать», — констатировал Барлюэ.

При этом, по его словам, именно смекалка россиян мешает эффективности санкционного давления. В качестве примера он привел крымского предпринимателя, который поставляет морепродукты для столичных ресторанов. Теперь оборудование из Франции и Ирландии он закупает не напрямую, а у посредников в Турции и Тунисе. Специальные «плавающие колонии» для моллюсков из Италии бизнесмен заменил на аналоги из Петербурга.

В целом представители малого бизнеса отметили, что преодолевают санкции. В том числе благодаря этому российский рынок пока не столкнулся с ограничениями в количестве различных продуктов.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что прошлый год не стал плохим для российской экономики, несмотря на введенные Западом санкции. По его словам, экономика выдержала ограничения из-за взлетевших цен на энергоносители.

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Олег Давыдов
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