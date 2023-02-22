Полковник из США заявил о риске вступления Польши в конфликт на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша может вскоре вступить в конфликт на Украине

Польша может в скором времени вступить в конфликт на Украине. С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

«Если мы будем использовать территорию Польши для запуска ракет или других военных целей, то Варшава неизбежно станет участником театра военных действий», — сказал отставной военный, добавив, что это также касается Финляндии и стран Балтии.

По словам Макгрегора, риски вступления Польши в украинский конфликт остаются высокими, потому что Варшава уже неоднократно подталкивала страны-члены НАТО к прямому столкновению с Россией. Полковник предупредил, что, в случае ввода войск альянса на территорию Украины, Россия получит все законные права для ответного удара по НАТО.

Ранее Макгрегор рассказал, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об истощении арсеналов стран Запада указывают на будущие отступления ВСУ перед лицом российской армии. «У Украины заканчиваются боеприпасы, в этом нет сомнений. Они вынуждены отступать и перегруппировываться, иначе они попросту будут уничтожены», — указал эксперт.