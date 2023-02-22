Раскрыты опасные последствия частой мужской мастурбации

Уролог Дмитриев: слишком частая мастурбация может быть признаком депрессии у мужчины

Долгое отсутствие сексуальной разрядки может спровоцировать у мужчины воспаление мочеполовой системы, однако слишком частая мастурбация также приводит к опасным последствиям. Их уролог-андролог Андрей Дмитриев раскрыл в беседе с «Газетой.ру».

Врач со ссылкой на исследования объяснил, что если мужчина не занимается сексом или самоудовлетворением два-три раза в неделю, у него возникает застой семенной жидкости и секретов половых желез. Это, в свою очередь, со временем может стать причиной развития простатита, везикулита и других воспалительных процессов мочеполовой системы. По словам Дмитриева, при отсутствии постоянной партнерши для профилактики этих заболеваний допускается мастурбация, но в пределах разумного.

Уролог предупредил, навязчивая тяга к частому самоудовлетворению может быть признаком психических расстройств, в том числе депрессии.

При слишком частых занятиях мастурбацией, например, несколько раз в день, может наблюдаться как психическое, так и физическое истощение организма, что приводит к эректильным расстройствам Андрей Дмитриев Врач уролог-андролог

Еще одна опасность склонности к частой мастурбации заключается в снижении концентрации и объема сперматозоидов. Если мужчина заметил у себя такую привычку, ему стоит как можно скорее обратиться к врачу для установки причин и назначения лечения, заключил Дмитриев.

Ранее сексолог Анастасия Акимова заявила, что нехватка секса может оказать неожиданное, но не прямое влияние на здоровье женщины. Отсутствие половых контактов сказывается на ее психическом здоровье, если она переживает о своей половой жизни, уверена специалистка.

