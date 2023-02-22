Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 22 февраля 2023Забота о себе

Раскрыты опасные последствия частой мужской мастурбации

Уролог Дмитриев: слишком частая мастурбация может быть признаком депрессии у мужчины

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

Долгое отсутствие сексуальной разрядки может спровоцировать у мужчины воспаление мочеполовой системы, однако слишком частая мастурбация также приводит к опасным последствиям. Их уролог-андролог Андрей Дмитриев раскрыл в беседе с «Газетой.ру».

Врач со ссылкой на исследования объяснил, что если мужчина не занимается сексом или самоудовлетворением два-три раза в неделю, у него возникает застой семенной жидкости и секретов половых желез. Это, в свою очередь, со временем может стать причиной развития простатита, везикулита и других воспалительных процессов мочеполовой системы. По словам Дмитриева, при отсутствии постоянной партнерши для профилактики этих заболеваний допускается мастурбация, но в пределах разумного.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Уролог предупредил, навязчивая тяга к частому самоудовлетворению может быть признаком психических расстройств, в том числе депрессии.

При слишком частых занятиях мастурбацией, например, несколько раз в день, может наблюдаться как психическое, так и физическое истощение организма, что приводит к эректильным расстройствам

Андрей Дмитриев Врач уролог-андролог

Еще одна опасность склонности к частой мастурбации заключается в снижении концентрации и объема сперматозоидов. Если мужчина заметил у себя такую привычку, ему стоит как можно скорее обратиться к врачу для установки причин и назначения лечения, заключил Дмитриев.

Ранее сексолог Анастасия Акимова заявила, что нехватка секса может оказать неожиданное, но не прямое влияние на здоровье женщины. Отсутствие половых контактов сказывается на ее психическом здоровье, если она переживает о своей половой жизни, уверена специалистка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Байден заявил об отсутствии стремления Запада к нападению на Россию
Двое детей заживо сгорели при пожаре в российском городе
Раскрыты опасные последствия частой мужской мастурбации
В ЛНР заявили о провалившихся контратаках ВСУ под Красным Лиманом
Россиянин расстрелял двоих напарников за оскорбления и получил 16 лет колонии
Боец ЧВК «Вагнер» оценил боевые качества иностранных наемников и бойцов ВСУ
Российские десантники сообщили о ежедневном продвижении в ЛНР
«Калашников» рассказал о доработке оружия и дронов для СВО
AliExpress задумал отказаться от последнего крупного склада в России
Захарова оценила реакцию Зеленского на критику со стороны Берлускони
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.