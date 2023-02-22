«МегаФон» увеличил пропускную способность в популярных соцсетях и мессенджерах

«МегаФон» увеличил пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram

«МегаФон» увеличил пропускную способность в каналах связи с сервисами VK на 45 процентов и с Telegram на 40 процентов. Это позволит сократить минимальную задержку сигнала и ускорить загрузку данных в мессенджерах, социальных сетях, а также в образовательных, игровых и других популярных онлайн-сервисах, говорится в сообщении оператора связи.

«МегаФон» расширил количество подключений к узлам связи и дата центрам VK в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске. В результате пропускная способность в онлайн-сервисах увеличилась на 45 процентов.

Как отмечается, широкий канал связи дает лучшие скорости и сокращает время отклика сервера. В результате пользователи смогут быстрее скачивать и загружать файлы, вести прямые трансляции и играть в онлайн-игры с минимальными задержками.

По данным «МегаФона», интерес абонентов мобильной связи к VK растет из года в год. В январе трафик увеличился на 62 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Наиболее популярными среди проектов VK являются «Одноклассники» и «Вконтакте». Пользователи этих социальных сетей активно потребляют «тяжелый» контент, например, в январе видеотрафик в сервисе «Вконтакте» вырос почти в 2,5 раза по сравнению аналогичным периодом годом ранее.

Также специалисты «МегаФона» увеличили пропускную способность в Telegram на 40 процентов до 1400 гигабайт в секунду. На протяжении последних 11 месяцев Telegram остается самым популярным сервисом мгновенных сообщений, и расширение каналов для пропуска трафика призвано обеспечить абонентов высоким качеством работы при растущих нагрузках в мессенджере. В январе абоненты потратили в мессенджере в три раза больше трафика, чем год назад.

«Мы не только активно строим и модернизируем сотовую инфраструктуру, но и улучшаем качество работы популярных онлайн-сервисов на нашей сети. Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента, поэтому для нас важно обеспечить пользователей лучшим сервисом для комфортного использования мобильных приложений и вэб-ресурсов», — отметил Алексей Титов, технический директор «МегаФона».