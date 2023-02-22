Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:38, 22 февраля 2023Россия

Песков рассказал о действиях Путина для реализации Минских соглашений

Песков заявил, что Путин, в отличие от Запада, делал все для реализации Минских соглашений

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин делал все для реализации Минских соглашений. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин сделал очень много и приложил очень много усилий, в отличие от партнеров по «нормандской четверке» (Германия, Франция, Украина), чтобы вынудить Киев выполнить взятые на себя обязательства.

9 февраля украинский президент Владимир Зеленский признался, что Украина изначально не планировала выполнять Минские соглашения, но использовала их преимущественно для обмена военнопленными. «Что касается "Минска" в целом, я сказал [президенту Франции] Эммануэлю Макрону и [бывшему канцлеру Германии] Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», — заявил он об отсутствии намерений выполнять положения документа. Зеленский добавил, что то же самое он заявил президенту России Владимиру Путину в 2019 году во время встречи в нормандском формате.

В 2022 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения подарили Украине выигрыш по времени, который позволил подготовиться к конфликту. По ее словам, такой выигрыш по времени был очень хорош для Киева, пусть и не предотвратил конфликт. «И теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку», — заявила Меркель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло
Российская тревел-блогерша раскрыла удивляющие китайцев причуды русских
Китай заподозрили в дистанцировании от России ради Европы
Песков рассказал о действиях Путина для реализации Минских соглашений
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах 2024 года
Казахстан приготовился начать отгрузку нефти в Германию по «Дружбе»
Жизель Бюндхен повторила свой культовый откровенный образ 19-летней давности
Названы причины симуляции оргазма
Четверо россиян насмерть отравились угарным газом в жилом доме
Кремль отказался публиковать переговоры лидеров «нормандской четверки»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.