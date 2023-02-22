Песков заявил, что Путин, в отличие от Запада, делал все для реализации Минских соглашений

Президент России Владимир Путин делал все для реализации Минских соглашений. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин сделал очень много и приложил очень много усилий, в отличие от партнеров по «нормандской четверке» (Германия, Франция, Украина), чтобы вынудить Киев выполнить взятые на себя обязательства.

9 февраля украинский президент Владимир Зеленский признался, что Украина изначально не планировала выполнять Минские соглашения, но использовала их преимущественно для обмена военнопленными. «Что касается "Минска" в целом, я сказал [президенту Франции] Эммануэлю Макрону и [бывшему канцлеру Германии] Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», — заявил он об отсутствии намерений выполнять положения документа. Зеленский добавил, что то же самое он заявил президенту России Владимиру Путину в 2019 году во время встречи в нормандском формате.

В 2022 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения подарили Украине выигрыш по времени, который позволил подготовиться к конфликту. По ее словам, такой выигрыш по времени был очень хорош для Киева, пусть и не предотвратил конфликт. «И теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку», — заявила Меркель.