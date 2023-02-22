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09:43, 22 февраля 2023Бывший СССР

Власти Молдавии сообщили о риске госпереворота в стране

Глава МИД Молдавии Попеску заявил об угрозе госпереворота, исходящей от лидера оппозиции

Фото: Johanna Geron / Reuters

Кишинев не видит риска начала боевых действий на границе Молдавии в ближайшее время, однако есть угроза государственного переворота в республике, исходящая от лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора. Об этом Financial Times заявил глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Николай Попеску.

«Мы не видим риска боевых действий на границе с Молдавией в ближайшем будущем благодаря сопротивлению Украины. Но гибридная подрывная деятельность, попытка государственного переворота — да, такие угрозы есть», — сказал Попеску.

Он также призвал Европейский союз ввести санкции против Шора, который, по словам главы МИДЕИ, продолжает «атаковать» Молдавию.

Накануне президент Молдавии Майя Санду встретилась с главой США Джо Байденом в Варшаве. Американский политик пообещал поддерживать суверенитет страны и ее территориальную целостность.

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Алевтина Запольская
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