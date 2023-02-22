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21:43, 22 февраля 2023Россия

Москалькова предложила отказаться от доследственной проверки

Омбудсмен Москалькова предложила возбуждать уголовные дела без доследственной проверки
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Большое количество нарушений допускается следователями и органами дознания на этапе доследственной проверки, возникает вопрос о отказе от проверок перед возбуждением уголовного дела. Об этом заявила уполномоченный по защите прав человека при президенте Татьяна Москалькова, сообщение опубликовано на ее сайте.

«Только по нашим ходатайствам в 2022 году прокурорами отменено 348 решений об отказе в возбуждении уголовного дела», — отметила омбудсмен. По словам Москальковой, из 4592 жалоб потерпевших или считающих себя потерпевшими, поступивших в аппарат омбудсмена в 2022 году, 1864 из них были жалобами на отказ в возбуждении уголовного дела.

«Думаю, есть смысл вернуться к рассмотрению лучших практик для повышения гарантий прав потерпевших от преступлений», — предложила Москалькова.

Она напомнила, что в России с 1864 по 1937 год производство по уголовному делу начиналось с момента подачи заявления о преступлении.

Ранее Татьяна Москалькова заступилась за вернувшихся из плена украинских военных. По словам российской правозащитницы, к ней обращаются граждане Украины с жалобами на отправку возвращенных из плена бывших военных обратно в зону боевых действий.

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Юлия Мискевич
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