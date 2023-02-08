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14:18, 8 февраля 2023Россия

Российский омбудсмен заступилась за бывших украинских пленных

Омбудсмен Москалькова заступилась за вернувшихся из плена украинских военных
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заступилась за вернувшихся из плена украинских военных. Заявление омбудсмена опубликовано в ее официальном Telegram-канале.

По словам российской правозащитницы, к ней обращаются граждане Украины с жалобами на отправку возвращенных из плена бывших военных обратно в зону боевых действий. Как заявила Москалькова, украинские власти обрекают бывших солдат на гибель.

«Это противоречит не только нравственным нормам гуманизма и милосердия, но и Женевской конвенции об обращении с военнопленными, согласно которой ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе», — заявила Москалькова.

Российский омбудсмен призвала международные правозащитные организации обратить внимание на ситуацию на Украине.

Ранее в России заявили о просьбах семей украинских пленных не возвращать их домой. Последний обмен пленными между Россией и Украиной произошел 4 февраля. С территории Украины возвращены 63 российских военнослужащих.

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Марк Леонов
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