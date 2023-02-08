Российский омбудсмен заступилась за бывших украинских пленных

Омбудсмен Москалькова заступилась за вернувшихся из плена украинских военных

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заступилась за вернувшихся из плена украинских военных. Заявление омбудсмена опубликовано в ее официальном Telegram-канале.

По словам российской правозащитницы, к ней обращаются граждане Украины с жалобами на отправку возвращенных из плена бывших военных обратно в зону боевых действий. Как заявила Москалькова, украинские власти обрекают бывших солдат на гибель.

«Это противоречит не только нравственным нормам гуманизма и милосердия, но и Женевской конвенции об обращении с военнопленными, согласно которой ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе», — заявила Москалькова.

Российский омбудсмен призвала международные правозащитные организации обратить внимание на ситуацию на Украине.

Ранее в России заявили о просьбах семей украинских пленных не возвращать их домой. Последний обмен пленными между Россией и Украиной произошел 4 февраля. С территории Украины возвращены 63 российских военнослужащих.