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14:46, 22 февраля 2023Мир

В ЕС оценили возможность завершения конфликта при отказе от военной помощи Киеву

Боррель счел наивными предположения, что отказ от помощи Киеву поможет завершить конфликт

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оценил возможность завершения конфликта на Украине при отказе от военной помощи Киеву. Своим мнением по данному вопросу он поделился с испанской радиостанцией Onda Cero.

По словам главы евродипломатии, «чрезвычайно наивно» думать, что прекращение поставок западного оружия украинской стороне поспособствует началу мирных переговоров. Он также подчеркнул, что предоставляемую Киеву помощь нельзя расценивать как нежелание ЕС найти способ урегулирования ситуации.

Ранее в феврале Боррель заявил, что не понимает сторонников прекращения военных поставок Киеву, убежденных, что подобное решение позволит достичь мира. Он призвал таких людей осознать, что Россия не прекратит боевые действия после остановки поставок.

Также глава дипломатии Евросоюза высказал мнение, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта и передача оружия Украине могут осуществляться параллельно.

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Варвара Кошечкина
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