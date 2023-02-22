Россиянка ткнула лицом в снег чужого ребенка из-за обиды сына и попала на видео

Жительница Новосибирска напала на чужого семилетнего ребенка и ткнула его лицом в снег

Жительница Новосибирска напала на чужого семилетнего ребенка и дважды ткнула его лицом в снег из-за сына, которого обидели на детской площадке. Конфликт попал на видео, ролик опубликовал портал NGS.RU.

На кадрах видно, как россиянка подходит к мальчику и хватает его за шею. После этого она швыряет школьника в снег. Когда мальчик поднимается, женщина дает ему подзатыльник.

Мать пострадавшего пояснила, что врачи диагностировали у него гематомы вокруг глаз и ушиб носа. Женщина добавила, что нападавшей оказалась их соседка. Кроме того, семья мальчика планирует написать заявления в полицию и прокуратуру.

«Вечером дети играли во дворе и во время игры у мальчика забрали перчатки. Мама спустилась во двор, чтобы забрать ребенка с детской площадки и по дороге домой ребенок рассказал, что его обижают», — поделилась сибирячка, рассуждая о причинах поведения соседки.

По ее словам, после происшествия ее сын стал нервным и отказался идти в школу.

5 февраля сообщалось, что двое взрослых мужчин избили шестиклассника во дворе школы №212 в Ленинском районе Новосибирска. Мать ребенка обратилась в полицию.

