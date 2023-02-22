В Европе доля энергии из возобновляемых источников впервые обогнала долю газа

Ember: в ЕС доля энергии из возобновляемых источников впервые обогнала долю газа

Доля электроэнергии, полученной в Евросоюзе (ЕС) с помощью газа, впервые стала ниже, чем доля выработанной солнцем и ветром. О том, что доля энергии из возобновляемых источников обогнала долю газа, сообщил аналитический центр Ember.

Ветряные и солнечные электростанции сгенерировали в прошлом году 22 процента электроэнергии в ЕС, газовые — 20 процентов, а угольные — 16 процентов. Среди проблем, которые помешали росту количества получаемой в ЕС из возобновляемых источников энергии, эксперты назвали засуху и ремонт на ядерных электростанциях во Франции.

В Ember прогнозируют, что в ЕС продолжит снижаться спрос на электроэнергию из-за солидарности граждан и за счет использования более энергоэффективных технологий.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал единственный способ, который поможет странам ЕС достичь энергетической независимости. По его словам, этого можно добиться лишь благодаря зеленой энергетики.

Полный переход мировой экономики на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не произойдет в ближайшем будущем и займет не менее 30-40 лет, считает основатель Tesla и SpaceX Илон Макс.