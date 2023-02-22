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13:09, 22 февраля 2023Среда обитания

Российский регион запустит программу льготной аренды для работников ОПК

Калужская область собирается запустить программу льготной аренды для работников ОПК

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Калужская область собирается запустить программу льготной аренды для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на правительство региона.

«В регионе много предприятий ОПК. И эта программа позволит удержать высококлассных специалистов, обеспечить потребность наших заводов в нужных им сотрудниках», — рассказали местные власти. Для реализации программы они уже начали взаимодействовать с институтами развития в жилищной сфере. Сроки реализации пока не уточняются.

Ранее в феврале, выступая с посланием к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников ОПК. «Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство», — говорил Путин.

Глава государства уточнил, что обсуждал запуск программы с правительством и дал соответствующее поручение. Он также попросил не затягивать со строительством такого жилья. В первую очередь программу будут реализовывать в индустриальных центрах.

Платон Щукин
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