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14:41, 22 февраля 2023Ценности

Фанаты сравнили брови Риты Оры на обложке глянца с гусеницами

Певица Рита Ора снялась для журнала Wonderland и подверглась критике в сети из-за бровей

Фото: @wonderland

Британская поп-исполнительница Рита Ора снялась для обложки глянцевого журнала Wonderland и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

На опубликованном фото 32-летняя певица запечатлена прикусывающей палец своей руки. Для съемки знаменитость выбрала зеленый топ в рубчик, а также примерила стрижку каре с окрашенными в желтый цвет прядями.

Фанаты обратили внимание на брови артистки и сравнили их с гусеницами из-за неудачного макияжа. Свое мнение они высказали в комментариях под материалом. «Что с ее бровями? Почему они похожи на гусениц? Она задает новый тренд?», «Почему у нее четыре брови?», «Раньше ее лицо было пухлым. Потом она решила что-то с ним сделать, и теперь оно выглядит уставшим», «Очень хочется ее умыть», «Красивая, но макияж совсем не твой», — высказывались они.

Ранее Рита Ора появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Певица прошлась по улицам города в черном платье длины макси бренда Weinsanto, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Обнаженную грудь знаменитости прикрывало боа с перьями в тон образа.

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Мария Винар
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