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07:31, 22 февраля 2023Забота о себе

Названы причины симуляции оргазма

Metro: почти половина симулирующих оргазм делают это из-за раздражающего дыхания партнера

Фото: Shutterstock

Стало известно, что 42,8 процента людей симулируют оргазм. Издание Metro со ссылкой на опрос Innerbody Research назвало причины, по которым мужчины и женщины притворяются во время секса.

Во время опроса 1119 человек выяснилось, что главной причиной симуляции оргазма является раздражающее дыхание партнера. Об этом заявила почти половина притворщиков (40 процентов). Каждый третий «симулянт» притворяется из-за неудобного положения в постели (32,3 процента), чуть меньше людей делают это из-за некомфортной комнатной температуры. Также любовники симулируют оргазм из-за мешающего освещения (31,3 процента) и навязчивых мыслей (30 процентов).

38,2процента

мужчин и 45,7 процента женщин симулируют оргазм

Все названые раздражающие причины подталкивают людей к тому, чтобы быстрее завершить половой акт. Об этом заявили 23,7 процента женщин и 21 процент мужчин.

21процент

женщин и 15,1 процента мужчин симулируют оргазм, чтобы не обидеть партнера

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Каждая десятая из симулирующих оргазм женщин заявила, что притворство возбуждает (9,8 процента). Примерно столько же признались, что не хотели объяснять, почему не испытали оргазм (9,4 процента). Среди мужчин 12,3 процента уверены, что партнершу возбуждает их имитация оргазма.

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Алиса Дмитриева
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