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04:34, 22 февраля 2023Россия

Названы самые популярные направления для летнего отдыха среди россиян

Сочи стал самым популярным направлением летнего отдыха при раннем бронировании билетов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Аналитики сервиса путешествий «Туту» определили направления, по которым российские самостоятельные путешественники планируют больше всего перелетов летом 2023 года. Данные исследования приводит РИА Новости.

На долю внутренних направлений приходится 93 процента предварительных заказов. Около 35 процентов авиабилетов оформляется в Сочи, на втором по популярности месте Москва (девять процентов), а на третьем — Санкт-Петербург (семь процентов), затем идут Калининград (шесть процентов) и Минеральные Воды (4,6 процента).

Больше всего заявок на перелет в Сочи поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Среди зарубежных маршрутов лидируют перелеты из Москвы в Баку, Анталью, Стамбул, Ташкент и Ереван.

Ранее россиянам дали советы по поездкам в недружественные страны Европы. По словам медиаменеджер Василия Дамова, который пересек границы 10 государств с российским загранпаспортом, избежать проблем во время путешествия ему помогли три правила.

Также отечественным туристам дали рекомендации для планирования отдыха за рубежом. Так, при организации будущего отпуска в первую очередь нужно дать объективную оценку своим финансовым возможностям и только потом выбирать страну для поездки.

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Екатерина Подвигина
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