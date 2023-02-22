Москвичам пообещали оттепель на выходных

Научрук Гидрометцентра Вильфанд: 24 февраля в Москве потеплеет до плюс 2 градусов

В пятницу, 24 февраля, в Москве ожидается резкая смена погоды и оттепель. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, в ночь на пятницу ожидается минусовая температура: жителей столицы ждет около 14-16 градусов ниже нуля. Однако уже с трех-четырех утра температура воздуха начнет стремительно повышаться, к выходным он прогреется до плюс двух градусов. «А дальше потепление будет еще значительнее — в субботу и воскресенье днем ожидается минус 3-плюс 2 градуса», — отметил Вильфанд.

Научрук Гидрометцентра добавил, что в выходные возможны небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в четверг, 23 февраля, москвичей ожидает погода «с мужским характером». Он спрогнозировал очень неустойчивую погоду в столице на этой неделе. Так, сильные морозы, которые будут на 7-8 градусов выше нормы, сменятся резким повышением температуры, превышающим норму на 2-3 градуса.