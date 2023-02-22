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15:23, 22 февраля 2023Культура

Глава «Мосфильма» назвал причину закрытия лаборатории по проявке кинопленки

«Мосфильм» закроет лабораторию по проявке кинопленки из-за ее нерентабельности

Фото: Zvone / Shutterstock / Fotodom

Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров в беседе назвал причину закрытия лаборатории по проявке кинопленки на студии. Его слова приводит «Интерфакс».

Кинорежиссер отметил, что деятельность лаборатории стала нерентабельной.

«В связи с приходом цифры лаборатории стали нерентабельны. Это такой объективный процесс, который прежде всего связан не с санкциями, а с тем, что "цифра полностью убила пленку". И этот процесс есть во всем мире, мы довольно долго пытались сохранить (лабораторию — прим. «Ленты.ру»), но учитывая, что мы внебюджетная организация и не получаем никаких средств, мы не можем содержать ее, у нас убытки», — заявил Шахназаров.

Глава «Мосфильма» добавил, что «последним ударом» стал тот факт, что Kodak прекратил поставки пленки в Россию из-за санкций.

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Анастасия Астахова
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