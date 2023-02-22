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11:43, 22 февраля 2023Россия

Двое мигрантов погибли на российской стройке

В Ленобласти двое мигрантов погибли из-за сорвавшегося строительного подъемника

Фото: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Два мигранта погибли на стройке в городе Кудрово Ленинградской области из-за сорвавшегося фасадного подъемника. Мужчины 18 и 20 лет скончались на месте от полученных травм, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел 21 февраля вечером, уточняет 78.ru. По информации издания, обходивший территорию охранник услышал скрежет и увидел сорвавшийся подъемник. Приблизившись, он обнаружил двух лежащих на земле человек, после чего вызвал полицию.

Причина происшествия неизвестна, организована проверка соблюдения норм об охране труда.

В начале февраля в Нижнем Новгороде на строящемся объекте произошел взрыв газа. Двоих пострадавших получили ожоги, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Алан Босиков
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