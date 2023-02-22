Россиянин ударил пристава бампером и получил год условно

Под Липецком осудили на год условно мужчину, ударившего бампером автомобиля пристава

В Липецкой области суд приговорил к одному году лишения свободы условно 56-летнего местного жителя за нападение на пристава-исполнителя. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.

По данным ведомства, 21 апреля 2022 года трое судебных приставов приехали к дому липчанки, чтобы наложить арест на ее автомобиль. Тогда сожитель должницы сел в эту машину и попытался сбежать. Кроме того, он ударил бампером арестованного транспорта одного из приставов, нанеся ему телесные повреждения.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии четверо мужчин избили битами судью и замглавы казначейства.