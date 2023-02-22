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19:45, 22 февраля 2023Интернет и СМИ

Гоблин раскрыл закулисье съемок интервью

Блогер Пучков рассказал, что выбирает героев интервью из множества поступающих предложений

Кадр: Русское Радио / YouTube

Известный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, раскрыл закулисье съемок интервью. В эфире «Русского радио» он заявил, что никого не зовет на интервью и выбирает героев из множества поступающих предложений. Запись эфира доступна на YouTube.

По словам Пучкова, сегодня у него нет мечты взять у кого-то интервью. «Все сложилось так, что я никого не зову, то есть [поступает] масса предложений, из которых надо выбирать», — рассказал он.

Блогер признался, что ему приходится отказывать некоторым людям, которые хотят попасть к нему. «Все крутится вокруг меня, два интервью в день, и все, я физически не могу больше», — добавил он.

Ранее Пучков рассказал о специфических особенностях западных стран. По его словам, людям на Западе нет дела до социальной борьбы из-за дешевой еды и развлечений.

Перед этим Пучков оценил перспективу дать интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Переводчик заявил, что не видит смысла в разговоре с ним.

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Олег Давыдов
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