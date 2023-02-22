Federalist: слова президента России Путина о роли Запада в конфликте на Украине правдивы

Слова президента России Владимира Путина о роли Запада в конфликте на Украине правдивы, заявил обозреватель Эдди Скарри в своей статье для американского издания The Federalist.

«Национальные СМИ не хотят, чтобы вы услышали, что именно Владимир Путин сказал о конфликте на Украине», — пишет он. Журналист согласился со словами российского лидера о том, что Соединенные Штаты и НАТО хотят стратегического поражения России и используют конфликт для разжигания войны.

Скарри считает, что западные СМИ намеренно не пишут о важных моментах из прошедшего накануне послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что издания акцентируют внимание исключительно на решении России о приостановке участия в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Сам [президент США Джо] Байден в начале прошлого года заявил, что российский лидер не может оставаться главой государства — это угроза насильственной смены власти», — заявил журналист. По его словам, об этом не раз говорила администрация Белого дома, большинство членов Конгресса США и практически все бывшие американские военные чиновники.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин обвинил Запад в развязывании войны на Украине. Он выразил уверенность в том, что Россия пытается остановить этот конфликт.

