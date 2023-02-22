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15:26, 22 февраля 2023Мир

Берлускони рассказал Зеленскому про свое детство

Экс-премьер Италии Берлускони рассказал Зеленскому о пережитых в детстве бомбардировках

Фото: Yara Nardi / Reuters

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони ответил на упрек президента Украины Владимира Зеленского, рассказав ему про свое детство в годы Второй мировой войны. Слова итальянского политика приводит издание La Repubblica.

«Я ребенком пережил бомбардировки», — сказал Берлускони, родившийся в Италии в 1936 году и заставший бомбардировки авиации союзников в шестилетнем возрасте. По словам экс-премьера, однажды бомба упала на его улице, после чего семья решилась уехать из родного для Берлускони Милана.

Ранее Зеленский упрекнул Берлускони в том, что тот никогда не сталкивался с ужасами войны, и его дом не подвергался бомбардировкам. «Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать», — заявил Зеленский.

До этого из-за обвинений Берлускони в адрес Зеленского консервативные политики из девяти стран Евросоюза объявили о своем решении бойкотировать предстоящее собрание консерваторов в Италии, если в нем примет участие экс-премьер. По словам Берлускони, украинский лидер якобы мог избежать военного конфликта с Россией, «если бы прекратил нападать на две автономные республики Донбасса».

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Глеб Бажуткин
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