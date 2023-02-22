Под Москвой трехмесячный ребенок попал в реанимацию после домашнего обрезания
«МК»: в Подмосковье младенец попал в реанимацию после домашнего обрезания
В Московской области после домашнего обрезания в реанимацию попал младенец. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».
По его данным, трехмесячного ребенка доставили в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. У младенца развился анафилактический шок после введения лидокаина.
По предварительным данным, обрезание на дому ребенку делал личный врач семьи. Операцию младенцу проводили в связи с вероисповеданием семьи, а также по медицинским показаниям.
Ранее в больницу Москвы после обрезания попал восьмидневный младенец. Новорожденный был седьмым ребенком в семье уроженца Таджикистана. Всем мальчикам в семье проводят обрезание, которое мужчина организует в своем доме при помощи врачей.