Под Москвой трехмесячный ребенок попал в реанимацию после домашнего обрезания

«МК»: в Подмосковье младенец попал в реанимацию после домашнего обрезания

В Московской области после домашнего обрезания в реанимацию попал младенец. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По его данным, трехмесячного ребенка доставили в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. У младенца развился анафилактический шок после введения лидокаина.

По предварительным данным, обрезание на дому ребенку делал личный врач семьи. Операцию младенцу проводили в связи с вероисповеданием семьи, а также по медицинским показаниям.

Ранее в больницу Москвы после обрезания попал восьмидневный младенец. Новорожденный был седьмым ребенком в семье уроженца Таджикистана. Всем мальчикам в семье проводят обрезание, которое мужчина организует в своем доме при помощи врачей.