Отец и сын делали закладки в российском регионе под видом рыбаков

В Башкирии задержали отца с сыном, которые делали закладки с наркотиками под видом рыбаков

В Башкирии задержали отца с сыном и их друга, которые делали закладки с наркотиками под видом рыбаков. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, фигуранты из Нижнего Тагила ездили по республике с запрещенными веществами и пистолетами. Они прятали наркотики под снасти. Мужчины рассказывали, что путешествуют в поисках места с хорошим клевом. На самом деле сообщники прятали вещества на льду.

Отмечается, что в тайниках в Иглинском и Чекмагушевском районах были найдены восемь килограммов наркотиков. Еще 24 килограмма были изъяты из автомобиля задержанных в российском регионе.

Ранее стало известно, что в ХМАО суд приговорил экс-полицейского к 13 годам колонии за взятки и хранение наркотиков.