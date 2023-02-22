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11:13, 22 февраля 2023Мир

Американский разведчик Риттер констатировал поражение Украины

Экс-разведчик КМП США Риттер констатировал поражение Украины в конфликте с Россией

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер констатировал, что несмотря на западную помощь и обещания поддержки Киева Украина ждет поражение в конфликте с Россией. Такое мнение он выразил в интервью изданию Mysl Polska.

«Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена», — заявил бывший американский офицер. Он выразил уверенность в том, что НАТО не сможет восполнить потребности Вооруженных сил Украины в артиллерийских боеприпасах и технике.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в настоящее время ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев. Таким образом, обеспечить партнеров альянса боеприпасами, в том числе Киев, можно будет лишь спустя почти 2,5 года

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Виктория Кондратьева
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