Экс-разведчик КМП США Риттер констатировал поражение Украины в конфликте с Россией

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер констатировал, что несмотря на западную помощь и обещания поддержки Киева Украина ждет поражение в конфликте с Россией. Такое мнение он выразил в интервью изданию Mysl Polska.

«Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена», — заявил бывший американский офицер. Он выразил уверенность в том, что НАТО не сможет восполнить потребности Вооруженных сил Украины в артиллерийских боеприпасах и технике.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в настоящее время ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев. Таким образом, обеспечить партнеров альянса боеприпасами, в том числе Киев, можно будет лишь спустя почти 2,5 года

