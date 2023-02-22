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12:35, 22 февраля 2023Россия

Кремль не стал комментировать сообщения о якобы запуске Россией ракет «Сармат»

Пресс-секретарь Песков назвал прерогативой Минобороны вопрос об испытаниях ракет «Сармат»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о якобы запуске Россией ракет «Сармат» в рамках испытаний. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

Ранее о том, что Россия провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», написали некоторые зарубежные СМИ со ссылкой на источники. «Не могу ответить на этот вопрос, это прерогатива Минобороны», — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать эту информацию.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов. По его словам, документ был подготовлен еще неделю назад.

В свою очередь, доктор военных наук Константин Сивков предположил, что глава государства имел в виду комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». «Насколько мне известно, наиболее громкий и известный комплекс, который проходил испытания и должен был быть принят на вооружение, — это, конечно же, комплекс "Сармат"», — сказал он.

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Константин Лысяков
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