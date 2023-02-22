Стали известны подробности задержания скрывавшегося в монастыре блогера

СБУ раскрыла подробности задержания на территории УПЦ обвиняемого в госизмене блогера

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили подробности задержания блогера, обвиняемого в государственной измене, передает ТАСС со ссылкой на СБУ.

По данным украинского ведомства, обвинение в госизмене ему предъявили в августе 2022 года. Затем он бежал и пытался скрыться от преследования на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

На фоне этого украинские СМИ сообщают об аресте православного обозревателя Дмитрия Скворцова, который также находился в розыске с августа 2022 года. Сейчас он находится под арестом.

Ранее СБУ предъявила обвинения в коллаборационизме и дискредитации Вооруженных сил Украины (ВСУ) трем блогерам. Как утверждают в ведомстве, один российский и два украинских блогера «занимались информационно-подрывной деятельностью против Украины», а также «распространяли фейки о внутриполитической ситуации» и дискредитировали ВСУ.

