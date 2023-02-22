Психолог объяснил связь отвращения и сексуального возбуждения

Психолог Лемиллер: отвращение может стать возбуждающим из-за привлекательности табу

Отвращение может стать возбуждающим из-за привлекательности табу, заявил психолог Джастин Лемиллер. Связь отвращения и сексуального возбуждения он объяснил в авторской колонке для Psychology Today.

«Отвращение обычно снижает возбуждение, но для некоторых неприятные вещи являются сексуальным фетишем. Связь между отвращением и сексуальным возбуждением сложна, так как отвращение может и увеличивать, и уменьшать возбуждение, — отметил психолог.

Сексуальная привлекательность отвращения иногда заключается в том, что совершать отвратительные поступки — это табу, а табу могут сильно возбуждать, объяснил причину Лемиллер.

Отвратительные действия иногда являются способом реализовать фантазии или желания, например в БДСМ Джастин Лемиллер психолог

Человек может возбуждаться от неприятных вещей по нескольким причинам. Одна из них — приобретенное поведение, говорит психолог. Отвращение имеет тенденцию уменьшаться, когда мы возбуждены, но после оргазма эта реакция может быстро вернуться. Это основная причина, по которой люди часто быстро выключают порно после того, как испытали оргазм. Их начинает раздражать то, что они видят, пояснил Лемиллер.

Если реакция отвращения возвращается быстро, пока длится удовольствие от оргазма, некоторые люди улавливают связь между отвращением и сексуальным удовлетворением. Чувство отвращения само по себе потенциально может стать полезным, если оно постоянно сочетается с чем-то приятным и позитивным Джастин Лемиллер психолог

Отвратительные и неприятные вещи часто являются запретными. Когда человеку говорят не делать что-то, у него появляется еще более сильное желание совершить запретный поступок, рассказал психолог. «Это фундаментальный принцип человеческой сексуальности, известный как уравнение эротики "влечение + препятствия = возбуждение"», — разъяснил он.

Сексуальные табу могут быть особенно привлекательными для людей с высокой склонностью к поиску ощущений, которым нужны более мощные стимулы для возбуждения Джастин Лемиллер психолог

Еще одной причиной связи отвращения и возбуждения может быть желание подчиняться, унижать, доминировать в сексе, считает Лемиллер. «С этой точки зрения отвратительные половые акты иногда могут быть средством для воплощения фантазий, желания БДСМ или ролевых игр», — прокомментировал психолог.

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