СК показал видео изнутри сгоревшего отеля в центре Москвы

СК показал видео изнутри сгоревшей гостиницы МКМ в центре Москвы

Следственный комитет по Москве опубликовал видео изнутри сгоревшей гостиницы в центре столицы. Кадры размещены в Telegram-канале ведомства.

На ролике видно, как следователи осматривают пострадавшие от огня помещения. При этом некоторые комнаты практически полностью уничтожены пожаром.

О пожаре в гостинице МКМ на Международной улице в Москве сообщалось вечером 21 февраля. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Выяснилось, что причиной пожара стал поджог. По словам очевидцев, один из жильцов облил вещи в коридоре горючей жидкостью. По предположению соседей, он мог сделать это в состоянии алкогольного психоза.

Тогда погибли шесть человек, среди них двое детей. Еще девять пострадавших были доставлены в больницы, их состояние не уточняется. Из горящего здания были спасены порядка 50 человек, эвакуированы 200 жильцов.