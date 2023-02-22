Мужчина купил посуду на кухню и сделал неожиданное открытие

Reddit: мужчина купил посуду и узнал, что ее можно использовать для защиты от грабителей

Пользователь сайта Reddit с ником Daohor купил сковородку на кухню и сделал неожиданное открытие. Мужчина узнал, что его новую посуду можно использовать при ограблении.

«Я купил новую сковородку. Оказалось, что ее можно использовать как средство самообороны», — рассказал пользователь. В подтверждение своих слов он опубликовал фотографию посуды с этикеткой, на которой указано, что ее можно использовать для защиты от грабителей.

«Если бы кто-то проник ко мне в дом, и мне пришлось бы воспользоваться сковородкой, то я могу представить, насколько это бы выглядело комично», — написал один из комментаторов. «Если я ударю грабителя сковородкой, и посуда пострадает, то в таком случае гарантия будет действовать?» — поинтересовался другой.

Еще один пользователь признался, что хотел бы узнать, как производитель проверял эффективность сковородки в схватке с грабителями.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей, как помог матери выбросить мусор и нашел в нем книгу о воспитании детей с задержкой развития. Его публикация стала популярной и рассмешила многих юзеров.