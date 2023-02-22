Bloomberg: Германия смогла пережить зиму без российского газа

В конце сентября Германия смогла полностью отказаться от поставок газа из России, заместив его трубопроводным топливом из Норвегии и Нидерландов, поставками сжиженного природного газа (СПГ) и угля, пишет Bloomberg. До февраля прошлого года доля России в импорте ФРГ составляла 52 процента.

Эксперты считают, что стране удалось пережить эту зиму без российских энергоресурсов. Представитель энергетического трейдера MET International Симона Турри уверена, что основной проблемой для Германии в ближайшие годы станет закупка СПГ в качестве базового источника энергии. «Строительство терминалов СПГ без заключения новых контрактов не решает проблему», — отметила она.

Главной угрозой для европейских импортеров может стать восстановление экономики Китая, которое вызовет рост спроса на СПГ. Также проблемой может стать закрытие месторождения Гронинген в Нидерландах к 2024 году, отмечает издание.

С 1980-х годов в этом районе ежегодно фиксируtтся до 100 подземных толчков, в том числе магнитудой до 3,6. Власти хотели закрыть месторождение в 2023 году, однако продлили его эксплуатацию из-за энергокризиса.

В целом объем потребления газа странами Евросоюза в августе 2022 года-январе 2023 года снизился на 19,3 процента относительно среднего показателя за тот же период в последние пять лет.