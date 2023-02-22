В отелях Сочи почти закончились места для туристов на февральские праздники

Загрузка номерного фонда в Сочи достигнет 95 процентов на февральские праздники

В отелях Сочи почти закончились места для отдыхающих на февральские праздники — ожидаемая загрузка номерного фонда горного кластера достигнет 95 процентов. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Традиционно зимой большим спросом пользуется горный кластер. Там уже сегодня отдыхают почти 13 тысяч туристов. Завтра, по прогнозам отельеров, цифра увеличится до 15 тысяч», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что из-за непогоды на Красной Поляне трассы выше отметки 1500 метров закрыты.

«По данным туроператоров, санаторно-курортный отдых не менее популярен, чем горнолыжные курорты. В среднем загрузка всех средств размещения в городе на 23-26 февраля составит порядка 72 процентов с единовременным пребыванием более 90 тысяч человек», — добавили в пресс-службе.

Ранее, 21 февраля, из-за сошедшей в горах Сочи лавины власти региона приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В настоящее время экстренные и аварийные службы восстанавливают поврежденную инженерную инфраструктуру.