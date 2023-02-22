С карты российского региона исчез поселок

С карты Челябинской области исчез поселок Степной

С карты Челябинской области исчез поселок Степной, расположенный в Красноармейском районе региона. Об этом пишет Ura.ru.

Соответствующее решение было принято 22 февраля на заседании заксобрания Челябинской области. Проект постановления подготовил совет депутатов Озерного сельского поселения, в состав которого входил Степной, сообщил председатель районного собрания депутатов Анатолий Казанцев.

Как пишет агентство, на момент принятия решения в Степном не был зарегистрирован ни один житель. Население полностью покинуло его еще к июню 1998 года из-за отсутствия инфраструктуры и перспектив развития.

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