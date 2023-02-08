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13:05, 8 февраля 2023Россия

Карты России с новыми регионами появились в книжных магазинах

В продажу поступили карты с регионами, вошедшими в состав России осенью

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В книжные магазины Москвы поступили политические карты России, включающие новые регионы. Об этом сообщили РБК в издательстве «Атлас Принт» и объединенной сети «Читай-город — Буквоед».

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по результатам референдумов, проведенных на территории регионов в конце сентября 2022 года.

В свободной продаже появились обновленные настенные карты России, карты Евразии и мира, а также атлас мира, уточнили в «Атлас Принт», добавив, что отгрузки печатной продукции в магазины начались на этой неделе.

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В сети «Читай-город — Буквоед» отметили, что в продажу начали также поступать карты, изготовленные издательствами «Руз Ко», «Геза Ком» и «ГеоДом». По словам консультанта одного из магазинов, обновленные карты России пользуются большим спросом у покупателей.

Ранее стало известно, что российские законодатели работают над законопроектом, предусматривающим ответственность за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России. Сами же карты предлагается приравнять к экстремистским материалам. Согласно законопроекту, за тиражирование «урезанных» карт России предусмотрена ответственность, в частности, штраф до миллиона рублей для юридических лиц.

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Алан Босиков
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