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21:41, 22 февраля 2023Россия

Украинский Су-25 сбили в небе над Херсоном

В небе над Херсоном сбили украинский Су-25 расчетом ПЗРК «Верба»

Фото: Scott Olson / Getty Images

Украинский самолет Су-25 был сбит расчетом переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» в небе над Херсоном около 12.00. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации российских экстренных служб, самолет летел обстреливать Новую Каховку. По словам собеседника агентства, члены экипажа сбитого судна погибли, а бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже не пытаются их найти.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что армия России вскоре окажется на правом берегу Днепра и вернет контроль над Херсоном. «Линия соприкосновения сейчас проходит по линии реки Днепр», — сказал глава Херсонщины, указав на спокойную ситуацию на фронте. «В недалеком будущем будем на правобережье», — добавил он.

Марина Совина
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