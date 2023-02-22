«Учителя года Москвы» задержали за съемки порно со школьницами

Лауреата конкурса «Учитель года Москвы» задержали по делу о порно со школьницами

В отношении лауреата конкурса «Учитель года Москвы» возбудили два уголовных дела за съемки порно со школьницами. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает издание REGNUM

По данным издания, задержанный 39-летний педагог из столичного района Новогиреево снимал порнографию с ученицами школы. Силовиками установлены как минимум две девочки, с которыми злоумышленник вступал в половую связь для видео. Часть роликов были сняты в помещениях школы, некоторые — по месту жительства школьниц и подозреваемого. 21 февраля в отношении педагога возбудили два уголовных дела по статье 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов») УК РФ.

Подозреваемый — лауреат конкурса «Учитель года Москвы». Он неоднократно входил в «Топ-50 учителей России и СНГ».

10 февраля сообщалось, что в Югре суд приговорил учителя физкультуры нижневартовской школы к 8,5 года колонии строгого режима за совращение школьниц.