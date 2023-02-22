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13:51, 22 февраля 2023Мир

В США признали конец терпения Путина из-за поведения Байдена

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: у Путина кончилось терпение из-за поведения Байдена
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

Терпение президента России Владимира Путина кончилось после того, как его американский коллега Джо Байден начал «подливать масла в огонь» в Польше и на Украине. Об этом написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс, работавший в администрации экс-президента США Рональда Рейгана.

«И где американский президент-идиот, пока Россия приводит ядерные ракеты в боевую готовность? Он разговаривает по телефону с Путиным, пытаясь смягчить опасную ситуацию? Нет. Дурак на Украине и в Польше подливает масла в огонь», — раскритиковал поведение Байдена бывший чиновник.

Робертс признал, что конфликт между Москвой и Вашингтоном достиг критической отметки, а рядовые американцы не отдают себе отчет в том, насколько опасно нынешнее обострение российско-американских отношений.

Ранее Робертс заявил, что политика США в отношении России привела мир к грани ядерного конфликта. По его мнению, Вашингтон более 20 лет увеличивает вероятность ядерной войны с Москвой. Он также обвинил западных политиков в том, что, будучи «некомпетентными, безответственными и абсолютно глупыми», они уверены, что «их престиж на Украине оправдывает ядерную войну».

До этого Робертс предрек США финансовую катастрофу. По его мнению, она может произойти из-за отказа Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара.

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Глеб Бажуткин
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