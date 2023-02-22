В доме военного ВСУ под Херсоном нашли тайник с боеприпасами

Под Херсоном возле фермы и в доме военного ВСУ полиция нашла тайник с боеприпасами

В Херсонской области возле заброшенной фермы и в доме военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили тайники с боеприпасами. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в регионально управлении МВД.

Полицейские при поддержке силовиков нашли и уничтожили в Чаплинском муниципальном округе 27 контактных взрывателей, пять выстрелов и пять зарядов для ручного противотанкового гранатомета, пять снарядов разных калибров и 118 патронов от автоматической пушки.

В тот же день правоохранители осмотрели в селе Новониколаевка дом местного жителя, являющегося военным ВСУ. В одной из его построек были спрятаны 145 патронов разного калибра. Их изъяли и начали проверку.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обнаружили тайники с автоматами и боеприпасами под Херсоном и в Запорожье.