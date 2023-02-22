Оценено влияние послания Путина Федеральному собранию на продажи туров

TourDom: продажи туров замедлились во время послания Путина Федеральному собранию

Продажи туристических путевок замедлились во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля. Влияние выступления главы государства на ситуации с турами TourDom оценили эксперты.

Так, турагент из Москвы рассказала изданию, что ее туристы заранее внесли предоплату за путевку и ждали речь российского президента. Полную сумму клиенты оплатили, только когда президент завершил обращение.

В свою очередь, директор по стратегическому развитию сети «Онлайн Турс» также подчеркнула, что днем 21 февраля было некоторое затишье. «Но вечером уже бронирования восстановились и пошли в обычном режиме», — пояснила она.

Специалисты туротрасли предположили, что россияне не принимали окончательных решений по поводу путешествий на случай непредвиденных новостей. Однако их негативные ожидания не оправдались, что и способствовало быстрому восстановлению продаж.

Ранее в феврале президент России Владимир Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о развитии экологического туризма в стране. Об этом российский лидер заявил во вторник, 21 февраля, в своем послании Федеральному собранию. Ускорить решение данного вопроса глава государства потребовал в том числе на особо охраняемых территориях (ООПТ).

