Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:49, 22 февраля 2023Забота о себе

Тиктокерша призналась в нападении на мать со сковородкой из-за тяжелой болезни

20-летняя тиктокерша призналась, что из-за синдрома Туретта ударила мать сковородкой

Фото: @BaylenDupree1

20-летняя американская тиктокерша Бэйлин Дюпре рассказала, как живет с тяжелой нервной болезнью — синдромом Туретта. О проявлениях заболевания она рассказала в беседе с People.

С 15 лет Бэйлин страдала от тиков — непроизвольных физиологических проявлений, которые при синдроме Туретта делятся на двигательные и звуковые. К 2020 году ей поставили официальный диагноз, а во время самоизоляции, связанной с пандемией COVID-19, число ежедневных тиков увеличилось с 40 до 500 в день.

Тиктокерша призналась, что из-за синдрома бросалась на близких и однажды даже совершила нападение на мать со сковородкой. «Одеваться, чистить зубы, есть, сидеть за столом, я тогда не могла этого делать. Однажды случайно отвесила пощечину бойфренду, потом ударила маму сковородкой», — вспоминает о карантине девушка.

Материалы по теме:
В трезвом уме и твердой памяти Как сохранить ясность ума до преклонных лет
В трезвом уме и твердой памятиКак сохранить ясность ума до преклонных лет
26 декабря 2017
Мозг из машины. Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
Мозг из машины.Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
18 июля 2021

Из-за болезни Бэйлин решила перейти на домашнее обучение. По ее словам, свободное время она теперь посвятит рассказам в социальных сетях о жизни с синдромом Туретта.

Ранее 32-летняя стримерша, прославившаяся привычкой материться, призналась, что изредка случаются ситуации, в которых она может контролировать тики, связанные с синдромом Туретта. По ее словам, о тиках возможно не думать только во время горячего и жесткого секса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о поддержке Путиным идеи построить линию обороны в Крыму
На российской трассе перевернулся автобус c 29 пассажирами
Шон Мендес объяснил желание сделать разочаровавшую его фанатов прическу
В Норвегии оценили уровень чемпионата мира по лыжным гонкам без росcиян
Видео гигантской очереди из туристов на курорте «Архыз» возмутило россиян
В Латвии сообщили о дрейфующем нидерландском судне с опасным грузом
Больше половины японских компаний приостановили работу в России
Ивлеева назвала работу своей мечты
Лидер «Справедливой России» предложит партии не выдвигать кандидата в президенты
Испания передаст Украине танки Leopard
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.