Тиктокерша призналась в нападении на мать со сковородкой из-за тяжелой болезни

20-летняя тиктокерша призналась, что из-за синдрома Туретта ударила мать сковородкой

20-летняя американская тиктокерша Бэйлин Дюпре рассказала, как живет с тяжелой нервной болезнью — синдромом Туретта. О проявлениях заболевания она рассказала в беседе с People.

С 15 лет Бэйлин страдала от тиков — непроизвольных физиологических проявлений, которые при синдроме Туретта делятся на двигательные и звуковые. К 2020 году ей поставили официальный диагноз, а во время самоизоляции, связанной с пандемией COVID-19, число ежедневных тиков увеличилось с 40 до 500 в день.

Тиктокерша призналась, что из-за синдрома бросалась на близких и однажды даже совершила нападение на мать со сковородкой. «Одеваться, чистить зубы, есть, сидеть за столом, я тогда не могла этого делать. Однажды случайно отвесила пощечину бойфренду, потом ударила маму сковородкой», — вспоминает о карантине девушка.

Из-за болезни Бэйлин решила перейти на домашнее обучение. По ее словам, свободное время она теперь посвятит рассказам в социальных сетях о жизни с синдромом Туретта.

Ранее 32-летняя стримерша, прославившаяся привычкой материться, призналась, что изредка случаются ситуации, в которых она может контролировать тики, связанные с синдромом Туретта. По ее словам, о тиках возможно не думать только во время горячего и жесткого секса.

