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10:15, 22 февраля 2023Бывший СССР

Замглавы кабмина Украины попытается убедить ЕС ужесточить санкции против России

Politico: замглавы кабмина Украины Свириденко попытается убедить ЕС ужесточить санкции

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заместитель главы кабинета министров Украины Юлия Свириденко 22 февраля присоединится к заседанию Комитета постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Politico.

«По словам дипломатов, это будет неформальная дискуссия, в ходе которой Свириденко, вероятно, выступит за ужесточение санкций против России и увеличение поставок оружия», — сообщило издание.

Накануне стало известно о разладе между Венгрией, с одной стороны, Польшей и Прибалтикой — с другой, в вопросе введения санкций против России. Последние хотят облегчить введение санкций против членов семей и окружения российских бизнесменов и олигархов, но сталкиваются с сопротивлением со стороны Будапешта.

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Алевтина Запольская
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