Жителям одного города России стали доступны авиабилеты за 500 рублей

Жителям Нижневартовска стали доступны билеты в Москву на рейсах Utair за 500 рублей

Жителям одного города России, Нижневартовска, стали доступны авиабилеты на рейсы Utair за 500 рублей. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Так, c 22 февраля по 3 марта российская авиакомпания будет ежедневно продавать первые 100 билетов между Москвой и Нижневартовском по этой цене. Скидка предоставляется по промокоду LETIM500.

Отмечается, что улететь по этому маршруту можно до 25 апреля. Акционные билеты уже доступны на сайте Utair.

Более того, купить проездные документы в Нижневартовск за 500 рублей можно по тарифу Евробизнес.

Ранее в феврале в РЖД анонсировали глобальные скидки на путешествия по России в честь Дня защитника Отечества. В рамках акции, которая длится с 9 по 22 февраля 2023 года, холдинг предложил россиянам купить билеты в вагоны класса люкс, СВ, купе со скидкой до 23 процентов.