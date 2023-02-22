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16:03, 22 февраля 2023Путешествия

Жителям одного города России стали доступны авиабилеты за 500 рублей

Жителям Нижневартовска стали доступны билеты в Москву на рейсах Utair за 500 рублей

Фото: Leonid Faerberg / Transport-Photo Images / Globalloopess.com

Жителям одного города России, Нижневартовска, стали доступны авиабилеты на рейсы Utair за 500 рублей. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Так, c 22 февраля по 3 марта российская авиакомпания будет ежедневно продавать первые 100 билетов между Москвой и Нижневартовском по этой цене. Скидка предоставляется по промокоду LETIM500.

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Отмечается, что улететь по этому маршруту можно до 25 апреля. Акционные билеты уже доступны на сайте Utair.
Более того, купить проездные документы в Нижневартовск за 500 рублей можно по тарифу Евробизнес.

Ранее в феврале в РЖД анонсировали глобальные скидки на путешествия по России в честь Дня защитника Отечества. В рамках акции, которая длится с 9 по 22 февраля 2023 года, холдинг предложил россиянам купить билеты в вагоны класса люкс, СВ, купе со скидкой до 23 процентов.

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Фариза Бацазова
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