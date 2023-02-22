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11:29, 22 февраля 2023Ценности

Ивлеева снялась в образе из 2000-х и рассмешила подписчиков

Ведущая Анастасия Ивлеева снялась в образе из середины 2000-х годов и рассмешила фанатов

Фото: @_agentgirl_

Российская ведущая и актриса Анастасия Ивлеева снялась в старомодном наряде и рассмешила фанатов. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась серией фото, на которых она позирует в одежде и украшениях, которые были особенно популярны в середине 2000-х годов. Телезвезда позировала в подъезде в кожаной куртке с мехом, надетой поверх черной футболки, и джинсовой мини-юбке в сочетании с велюровыми лосинами. При этом она обулась в сапоги Puma на шпильке.

Что касается аксессуаров, Ивлеева предпочла дополнить образ шарфом и ремнем с заклепками, а волосы она убрала от лица с помощью заколки. Кроме того, на кадрах видно, что блогерша нанесла на лицо и губы толстый слой тонального крема, подвела глаза черными тенями, а также приклеила длинные накладные ногти. «Ты беги, догоняй меня», — подписала она пост.

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Поклонников развеселил внешний вид инфлюэнсерши, о чем они написали в многочисленных комментариях. «Только цвет волос слишком дорогой — больше желтизны надо!», «Лихие 2000-е, когда все просили привезти шарфик в клетку из Египта», «Главное — губы максимально тоналкой намазаны», «Тигрица из 2007», «Где ты эти шмотки откопала?» — высказывались юзеры.

Ранее в феврале Ивлеева назвала один из своих комплексов. Знаменитость показала подписчикам старое фото, на котором позирует в коричневой кожаной куртке с меховым воротом, надетой поверх белого лонгслива и облегающих брюк того же цвета. В качестве обуви телезвезда выбрала высокие сапоги в тон верхней одежды. На размещенном кадре видно, что блогерша сделала начес и надела белый ободок на голову. «А что по начесу, ммм?! Мне кажется, у меня был синдром маленькой головы!» — пошутила она.

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Майя Пономаренко
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