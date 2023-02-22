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14:16, 22 февраля 2023Ценности

73-летняя дизайнер удивила фанатов моложавой внешностью и стройной фигурой

Дизайнер Вера Вонг удивила фанатов моложавой внешностью и стройной фигурой на премии BAFTA

Фото: Dominic Lipinski / Getty Images

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг вышла в свет в откровенном наряде и удивила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

73-летняя знаменитость посетила ежегодную кинопремию BAFTA в белом шелковом платье с глубоким вырезом до талии. При этом на размещенных фото видно, что модельер надела под наряд черный укороченный топ. Также Вонг дополнила свой образ накидкой в тон платью, черными солнцезащитными очками и жемчужным ожерельем.

Поклонники восхитились моложавой внешностью и стройной фигурой звезды в комментариях под публикацией. «Ей за 70. Как это возможно?», «Ни одной морщинки! Это так удивительно», «Хочу также выглядеть в 75», «Какая красивая и элегантная», «Ты выглядишь просто потрясающе», — высказывались они.

В июле 2022 года Вера Вонг снялась в оголяющем тело наряде в честь своего дня рождения. Для вечеринки дизайнер выбрала топ-бандо и мини-юбку розового цвета, украшенные пайетками. При этом образ кутюрье дополняли окрашенные в тон наряду пряди, а также диадема и цепочка с кулоном ювелирного бренда Janis Savitt.

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Мария Винар
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