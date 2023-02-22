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08:20, 22 февраля 2023Силовые структуры

Боец ЧВК «Вагнер» оценил боевые качества иностранных наемников и бойцов ВСУ

Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Царь оценил качества иностранных наемников и бойцов ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Мобилизованные украинцы не очень хотят воевать и легко оставляют позиции. Боевые качества противника в среду, 22 февраля, боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Царь оценил в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, подразделения с которыми ему приходилось сходиться в реальном бою, были очень разными. У мобилизованных нет желания вести бой — они не напористые и легко оставляют позиции. В то же время бойцы украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) или наемники-иностранцы воюют серьезно и до конца.

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«В бою за Углегорскую ТЭС мы сошлись с такой сборной: там были и мобилизованные, и "азовцы", и наемники из других стран, которые кричали на разных языках. Скажем, у них был пулеметчик — точно из Норвегии, он там и погиб», — рассказал боец «Вагнера» с позывным Царь.

Ранее он сообщил о том, что бывших заключенных, вызвавшихся добровольцами в зону специальной военной операции (СВО), инструктора ЧВК «Вагнер» готовили по ускоренной программе.

Полную версию интервью бойца можно прочитать здесь.

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Владимир Седов
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