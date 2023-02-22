Женщина похудела на 45 килограммов из-за риска умереть молодой

The Sun: женщина похудела на 45 килограммов из-за риска умереть от сердечного приступа

37-летняя Эми Смит призналась, что не обращала внимания на свою полноту до тех пор, пока у нее не возник риск умереть молодой от сердечного приступа. Историю о том, как женщина похудела на 45 килограммов, рассказало издание The Sun.

Жительница Великобритании рассказала, что все члены ее семьи полные, поэтому собственный лишний вес долго не тревожил ее. «Когда я встретила будущего мужа Эндрю, у меня был 16-й размер одежды (50-й по российским меркам — прим. «Ленты.ру»). К моменту нашей свадьбы шесть лет спустя я уже носила 20-й», — поделилась воспоминаниями Смит. Впервые о похудении женщина задумалась, когда у нее начались проблемы с фертильностью.

Когда я изо всех сил пыталась зачать ребенка, мне поставили диагноз «поликистоз яичников». Он развился из-за моего ожирения. Врачи сказали, мне потребуется операция по удалению части кист, но они не могут сделать ее, пока я не похудению на пять стоунов (один стоун равен 6,35 килограмма) Эми Смит женщина, избавившаяся от лишнего веса

По словам Смит, забеременеть ей удалось естественным путем, но обе беременности были трудными из-за ожирения. Она находилась под постоянным контролем врачей. Оба ребенка британки родились крупными. Сын Тео весил 4,6 килограмма, а появившаяся на свет через два года Леа — 4,08 килограмма.

В то время Смит постоянно жаловалась на боли в желчном пузыре. После одного из приступов его пришлось удались. Но даже после операции женщина продолжала есть все, что хотела, хотя обязана была придерживаться диеты.

Без желчного пузыря организм с трудом перерабатывает любые жиры. Я не слушала врачей, ела все подряд, но чувствовала себя раздутой и вялой Эми Смит женщина, избавившаяся от лишнего веса

Стимулом для британки наконец взяться за себя стал сердечный приступ у ее 29-летнего брата. «Мой дедушка умер в 58 лет от сердечного приступа, у отца приступ был в 40 лет. К счастью, брат пошел на поправку после установки стентов. Его здоровье не идеальное, но он справляется», — рассказала Смит.

Женщина начала с малого: больше двигалась дома, ухаживая за двухлетним сыном и новорожденной дочкой. Затем она записалась в фитнес-центр. Правда, позаниматься там она успела всего два месяца, до начала пандемии COVID-19. Но и за этот короткий промежуток времени она поняла, что спорт и диета с низким содержанием жира и сахара помогают ей худеть. Поэтому во время самоизоляции она переключилась на онлайн-встречи в клубе для похудения и сумела не сбиться с курса в течение следующих двух лет.

до 2,2 килограмма Смит теряла в неделю

Всего за два с половиной года Смит избавилась от 45 килограммов лишнего веса. Она стала чувствовать себя энергичной, а ее анализы и артериальное давление пришли в норму.

Люди, которые меня давно не видели, не узнают при встрече. Дети видят меня каждый день, поэтому не обращают внимания на мое преображение. Но, когда я показала сыну фото трехгодичной давности, он воскликнул: «Мама, ты так изменилась!» Эми Смит женщина, избавившаяся от лишнего веса

Сейчас Смит занимается не только фитнесом, но и регулярно пробегает по 10 километров, а также увлекается боксом.

«Я очень горжусь собой. И моя семья тоже. Муж всегда меня поддерживал, хотел, чтобы я занималась тем, что делает меня счастливой. Он видит, что в последнее время я стала здоровее, красивее и увереннее в себе», — заключила британка.

Ранее фитнес-тренер Викки Хилл назвала эффективные способы быстро избавиться от лишнего веса. Она посоветовала ходить 10 тысяч шагов ежедневно, чтобы быстро похудеть.