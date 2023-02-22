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20:40, 22 февраля 2023Ценности

Игги Азалия назвала причину публикации откровенных фото в соцсетях

Певица Игги Азалия заявила, что публикует откровенные фото ради заработка

Фото: Globallookpress.com

Хип-хоп-исполнительница Игги Азалия назвала причину регулярной публикации в соцсетях снимков в откровенных образах. На эту тему она высказалась в подкасте High Low, который выпускает модель Эмили Ратаковски.

32-летняя певица заявила, что вопреки хейту продолжит делиться кадрами, на которых она позирует обнаженной, в нижнем белье или купальниках, поскольку не стесняется своего тела. «Мне нравится моя внешность, поэтому я постоянно буду размещать такие фото. Во-первых, я люблю делиться подобным, во-вторых, я делаю это ради заработка», — высказалась она.

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По словам рэперши, ее тело принесло огромные суммы денег звукозаписывающим лейблам, однако она сама получала маленький процент от продажи своих песен и клипов. «Почему я должна извиняться за то, что я решила заработать на моей же фигуре?» — подчеркнула в разговоре с манекенщицей гостья шоу.

В январе Игги Азалия заработала 441 тысячу долларов всего через 24 часа после регистрации на OnlyFans. Сообщалось, что стоимость месячной подписки на аккаунт рэперши составляет 25 долларов. В частности, подписчикам доступны снимки Азалии в нижнем белье, клипы, музыка и другой контент ее авторства.

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Майя Пономаренко
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